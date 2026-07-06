Нижегородцам рассказали, почему возникает аллергия и как защититься от нее Общество

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С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает около 40% населения планеты, а в крупных промышленных городах этот показатель достигает 30−60%. За последние три десятилетия аллергические заболевания, включая бронхиальную астму, вошли в число самых быстро распространяющихся в мире.

По информации Минздрава России, с аллергией сталкивается каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок. Нижегородская область также не является исключением.

О причинах возникновения аллергии, ее симптомах, профилактике и современных методах лечения рассказала врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Марьянова.

Почему возникает аллергия

По словам специалиста, аллергия представляет собой нарушение работы иммунной системы. В этом случае организм ошибочно воспринимает безопасные вещества как угрозу и запускает защитную реакцию.

Предрасположенность к заболеванию во многом определяется наследственностью. Однако развитию аллергии также способствуют загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, изменение климатических условий, употребление некачественных продуктов и бесконтрольный прием лекарств.

Аллергическая реакция развивается при повторном контакте с аллергеном. В результате могут появиться слезотечение, зуд, чихание, насморк и кашель.

Аллергеном может стать практически любое вещество, которое для большинства людей остается безвредным.

Наиболее распространенными аллергенами считаются пыльца растений, домашняя пыль, шерсть, эпителий и слюна домашних животных, а также некоторые продукты питания.

Как проявляются разные виды аллергии

Одной из наиболее распространенных форм является респираторная аллергия, включая аллергический ринит. По словам врача, он встречается примерно у одного человека из десяти и нередко передается по наследству.

Для этого состояния характерны зуд в глазах, носу и горле, чихание, заложенность носа, слизистые выделения, слезотечение и конъюнктивит.

Одним из самых тяжелых проявлений аллергии считается бронхиальная астма. Приступ бронхоспазма может возникнуть как после контакта с аллергеном, так и на фоне инфекции.

Еще одной распространенной формой является пищевая аллергия. Она развивается в течение нескольких минут после употребления продукта. Чаще всего реакцию вызывают молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя и цитрусовые.

Среди возможных симптомов — насморк, затрудненное дыхание, удушье, крапивница, атопический дерматит, боли в животе, тошнота, рвота, диарея, покраснение глаз, слезотечение и снижение артериального давления.

Почему аллергию часто путают с ОРВИ

Как отмечает Татьяна Марьянова, многие люди принимают проявления аллергии за симптомы простуды или других заболеваний.

Из-за этого пациенты нередко занимаются самолечением, которое не только не приносит результата, но и может навредить иммунной системе, а также стать причиной осложнений, включая лекарственную аллергию.

При подозрении на аллергическое заболевание врач рекомендует обратиться к терапевту, педиатру или отоларингологу. После обследования пациенту при необходимости назначат лечение и направят к аллергологу.

Как снизить риск обострения

Первым этапом лечения является выявление аллергена и максимальное ограничение контакта с ним.

Для профилактики обострений специалисты рекомендуют регулярно проводить влажную уборку, стирать постельное белье в горячей воде, чаще проветривать помещение, убрать ковры и другие предметы, накапливающие пыль.

При пищевой аллергии необходимо исключить из рациона продукты, вызывающие реакцию. Если причиной заболевания становится пыльца растений, желательно сократить пребывание на улице в период цветения или, если есть возможность, временно уехать в другой регион.

Какие методы лечения применяют

По словам врача, лечение аллергии включает несколько основных методов.

В зависимости от заболевания пациенту могут быть назначены антигистаминные препараты, назальные и глазные капли, ингаляции.

Кроме того, применяется аллерген-специфическая иммунотерапия. Во время такого лечения в организм вводят небольшие дозы аллергена, постепенно снижая чувствительность к нему. Курс проводят в холодное время года, а его продолжительность обычно составляет от трех до пяти лет.

«Аллергия — серьёзное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Но при своевременной диагностике и правильном лечении можно добиться стойкой ремиссии и минимизировать проявления болезни», — заключила Марьянова.