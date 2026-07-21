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Общество

Отремонтирована дорога к популярной лыжной базе в Балахнинском округе

21 июля 2026 18:50 Общество
Отремонтирована дорога к популярной лыжной базе в Балахнинском округе

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Балахнинском муниципальном округе завершен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Рылово — Замятино от а/д Большие Могильцы — Конево». Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка — 3,9 км, стоимость контракта составила 80,2 млн рублей.

Дорога обеспечивает подъезд к деревням Рылово и Замятино, а также к спортивному объекту — лыжной трассе «Лисья грива». Трасса, расположенная вблизи этих населенных пунктов, известна своим сложным рельефом и используется для проведения лыжных гонок и соревнований различного уровня зимой, а также для любительских соревнований по бегу летом. Качественный подъезд к спортивному объекту имеет важное значение как для профессиональных спортсменов, так и для многочисленных любителей спорта.

На проезжей части подрядчик уложил выравнивающий слой и верхнее покрытие, укрепил и спланировал обочины, нанес разметку термопластиком и краской.

«Благоустройство этой дороги — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Балахнинского округа. Теперь у спортсменов и всех, кто занимается лыжным спортом, есть безопасный и комфортный подъезд к месту для тренировок и проведения соревнований. Мы будем продолжать работу по приведению в порядок дорог к спортивным и социальным учреждениям в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.

Напомним, в этом году в Нижегородской области ремонтируют дороги, ведущие к 120 социально значимым объектам: больницам, поликлиникам, школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта. Общая протяженность этих участков составляет порядка 240 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

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Теги:
Балахнинский район ГУАД Ремонт дорог
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