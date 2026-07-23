Нижегородцам рассказали, с каких улиц чаще всего увозят машины на штрафстоянку

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде зафиксировали более пяти тысяч нарушений правил остановки и стоянки автомобилей. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Максима Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В список также вошли Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный.

Кроме того, специалисты департамента административно-технического и муниципального контроля продолжают выявлять нарушения правил благоустройства. По данным ведомства, с начала года за парковку на газонах и других озелененных территориях вынесено свыше 16 000 постановлений.

Ранее нижегородцам рассказали, можно ли отменить несправедливый штраф за парковку.