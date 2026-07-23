Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Страховка в отпуск: как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Новости

Нижегородцам рассказали, с каких улиц чаще всего увозят машины на штрафстоянку

23 июля 2026 08:57
Нижегородцам рассказали, с каких улиц чаще всего увозят машины на штрафстоянку

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде зафиксировали более пяти тысяч нарушений правил остановки и стоянки автомобилей. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Максима Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В список также вошли Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный.

Кроме того, специалисты департамента административно-технического и муниципального контроля продолжают выявлять нарушения правил благоустройства. По данным ведомства, с начала года за парковку на газонах и других озелененных территориях вынесено свыше 16 000 постановлений.

Ранее нижегородцам рассказали, можно ли отменить несправедливый штраф за парковку.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2026 13:13
Нижегородцам предложили механизм решения нехватки парковок на улице Родионова
05 июня 2026 14:17
Нижегородские водители заплатят почти миллиард рублей штрафов за нарушения ПДД
04 мая 2026 18:38
Более 9 млн рублей заплатят водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде
13 января 2026 13:09
Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных