Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков

13 января 2026 13:09 Общество
Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков

Фото: Александр Воложанин

Парковка на тротуарах в российских городах — это одна из наиболее острых и часто встречающихся проблем, которая вызывает недовольство у жителей. Она не только затрудняет передвижение пешеходов, включая родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями, но и создаёт опасные ситуации, вынуждая их выходить на проезжую часть.

Автоюрист Лев Воропаев в комментарии для 360.ru рекомендовал действовать в зависимости от конкретной ситуации. Если автомобиль припаркован на тротуаре, но особо не мешает пешеходам, можно подать онлайн-жалобу. Для этого необходимо сделать фотографии или видео с разных ракурсов, чтобы был чётко виден номер автомобиля, а также факт нарушения. Жалобу можно отправить через портал "Госуслуги" или официальный сайт ГИБДД. После регистрации обращения на владельца автомобиля будет наложен штраф.

В случае, если автомобиль полностью заблокировал тротуар и мешает движению пешеходов, нужно вызвать на место сотрудников Госавтоинспекции: указать точный адрес и проинформировать, что транспортное средство препятствует проходу людей. ГАИ может оперативно отреагировать и эвакуировать автомобиль на штрафстоянку.

По словам Льва Воропаева, только ГАИ имеет право составлять протокол задержания транспортного средства и привлекать водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

За парковку на тротуаре предусмотрены штрафы, размер которых зависит от региона: большинстве субъектов РФ - 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей. Однако, если автомобиль эвакуируют, нарушитель понесёт дополнительные расходы, поскольку ему придётся заплатить за услуги эвакуации и за хранение автомобиля на штрафстоянке.

При систематических нарушениях со стороны одного и того же водителя рекомендуется регулярно фиксировать нарушения и обращаться в Госавтоинспекцию. После нескольких крупных штрафов, особенно если автомобиль эвакуировали, нарушители обычно меняют своё поведение.

Автомобили Парковка Штраф
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных