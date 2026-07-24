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Ливни вновь обрушатся на Нижегородскую область

24 июля 2026 15:12 Общество
Ливни вновь обрушатся на Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области ожидаются сильные дожди и ливни, сообщили в региональном управлении МЧС.

Непогода прогнозируется 24 июля в период с 16 до 19 часов и сохранится до конца дня, а также в ночь на 25 июля.

Из-за ухудшения погодных условий автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными. Во время осадков снижается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, а проезжая часть становится более скользкой, что может привести к заносам и скольжению.

Водителям советуют снизить скорость и по возможности избегать низменных участков местности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону экстренных служб «112».

Напомним, что во время непогоды 22 июля в столице Приволжья выпала треть месячной нормы осадков.

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Теги:
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