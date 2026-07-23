Более 2,8 тыс. кубометров воды откачали после ливня в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Городские службы Нижнего Новгорода ликвидировали основной объем последствий сильного ливня, который обрушился на город накануне. Специалисты устраняли подтопления, очищали дождеприемные колодцы, а также распиливали и убирали деревья и крупные ветки, упавшие на проезжую часть.

По данным Гидрометцентра, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде выпало 23 мм осадков при месячной норме 75 мм. Порывы ветра достигали 17 м/с в Нагорной части города и 14 м/с — в Заречной.

Для устранения последствий непогоды одновременно были задействованы 59 единиц водооткачивающей техники, а также силы аварийно-спасательного отряда, ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, с 15:00 предыдущего дня до утра с городских улиц откачали более 2 807 кубометров воды. Основные магистрали были приведены в нормативное состояние в день непогоды, работы на отдельных участках продолжаются.

«Потоки воды после стены дождя с основных магистралей и улиц города ушли за короткие сроки в дождеприемные колодцы, в том числе на Черном пруду и перекрестке улиц Ковалихинской и Белинского. Там, где вода задержалась, работала техника и дорожные бригады, которые расчищали дождеприемники от сносимого водой мусора и листвы», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

После ливня также проводилась уборка упавших деревьев и веток. К работам привлекли сотрудников аварийно-спасательного отряда Управления ГОЧС Нижнего Новгорода, дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций. В числе оперативно устраненных последствий — уборка дерева, упавшего на стенку в районе ГИТО на Верхневолжской набережной, а также деревьев на улицах Бринского и Родионова.

В районах города специалисты продолжили работы по откачке воды, очистке ливневой канализации и уборке территорий.

В Московском районе воду откачивали на дублере Сормовского шоссе, улицах Коминтерна, Куйбышева, Кузбасской, Рябцева, Народной и Черняховского. Ночные работы продолжались на проспекте Героев, улице Мирошникова, а также в районе транспортных колец на улицах Чаадаева и Рябцева.

В Ленинском районе откачка воды проводилась на улицах Кировской, Лесной, Удмуртской, Новикова-Прибоя, на проспекте Ленина и других участках.

В Советском районе рабочие бригады убирали упавшие ветки и деревья на улицах Адмирала Васюнина, Молдавской, Ванеева, Артельной, Невзоровых, Козицкого, а также на проспекте Гагарина и Окском съезде.

В Автозаводском районе основные силы направили на откачку воды и очистку дождеприемных колодцев. Более 200 кубометров воды откачали с улиц Фучика, Красных Партизан, Краснодонцев и Дьяконова. Сейчас работы продолжаются в точечном режиме.

В Нижегородском районе коммунальные службы убирали упавшие ветки и деревья, очищали дождеприемные колодцы и откачивали воду на улицах Родионова, Большой Печерской, Широкой, Фрунзе, Ковалихинской, Ульянова и других.

В Сормовском районе специалисты работали на улицах Светлоярской, Гаугеля, Федосеенко, а также устраняли последствия падения деревьев и веток на улицах Баренца, Коновалова, Планировочной, Ясной, Ужгородской и Мокроусова.

В Канавинском районе откачка воды проводилась на улицах Ухтомского, Гордеевской, Московском и Комсомольском шоссе. Работы продолжаются по обращениям жителей.

В Приокском районе коммунальные и дорожные бригады очищали дождеприемники и убирали ветки и деревья в микрорайонах Щербинки-1 и Щербинки-2, на проспекте Гагарина, Анкудиновском шоссе, улицах Шапошникова, Пятигорской, 40 лет Октября и других участках.

В Кстовском районе дорожные службы занимаются уборкой улиц и дорог, а также очисткой тротуаров.