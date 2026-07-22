Сорванная ураганом крыша парализовала движение в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: скриншот видео "Мой Нижний Новгород"/ VK

Ураган сорвал крышу с дома на Большой Печерской улице Нижнего Новгорода, сообщают очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что крыша рухнула на провода, произошел обрыв. Также упавшая конструкция перегородила проезжую часть. Движение автомобильного транспорта и трамваев там временно парализовано.

Синоптики предупреждали, что днем 22 июля регион накроют сильные ливни. Однако обильными осадками не обошлось. Вдобавок выпал град, причем довольно крупный. По прогнозу непогода сохранится до конца дня и завтра.