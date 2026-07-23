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Культура и отдых

Полеты на воздушных шарах отменили в Нижнем Новгороде

23 июля 2026 16:55 Культура и отдых
Полеты на воздушных шарах отменили в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В связи с ухудшением погодных условий организаторы фестиваля «НебоНН» (0+) решили отменить полеты на воздушных аэростатах 24 июля. Об этом они сообщили в соцсетях.

В объявлении уточняется, что управление аэростатом напрямую зависит от атмосферных параметров, которые на данный момент не соответствуют требуемым стандартам.

Для тех, кто уже оплатил полеты, предусмотрено два варианта: полный возврат средств или перенос брони полета на фестиваль «Приволжская фиеста» (0+) 13−17 августа.

Напомним, что 22 июля ураганный ветер сорвал крышу со здания в центре Нижнего Новгорода. Движение трамваев по городскому кольцу было парализовано несколько часов.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Погода Фестиваль
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