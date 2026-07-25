Появились подробности смертельного ДТП с автобусом на улице Ванеева Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В салоне автобуса №70, который протаранил остановку на улице Ванеева в Нижнем Новгороде, не было пассажиров. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, утром 25 июля 57-летний водитель автобусного маршрута №70 скончался во время движения. Из-за этого транспортное средство врезалось в остановочный павильон «Республиканская» и выехало на тротуар.

В результате аварии других пострадавших нет.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливает Гострудинспекция. Специалисты ожидают необходимые документы и взаимодействуют с профильными органами, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель без прав заработал шесть административных протоколов из-за ДТП с легковушкой у парка «Швейцария».