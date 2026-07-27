Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Транспортная прокуратура контролирует соблюдения прав авиапассажиров в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, в воздушной гавани с ночи 27 июля действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Сотрудники ведомства следят за тем, чтобы авиакомпании своевременно оказывали положенные услуги путешественникам. Для оперативного решения проблем граждан в здании аэровокзала развернуты мобильные приемные прокурора.

Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться за помощью напрямую к дежурному прокурору. Сообщить о проблеме можно по телефону +7 (910) 796-59-45.

Напомним, что ночью над территорией Нижегородской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.