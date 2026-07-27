Угроза БПЛА: нижегородский аэропорт временно не принимает рейсы

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В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ограничения ввели ночью около 03:29 27 июля. В Росавиации пояснили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время в регионе действует режим «Беспилотная опасность».
С пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. В терминале доступны питьевая вода, медицинская помощь и доступ в интернет.
По данным онлайн-табло аэропорта, задержан рейс в Самару. Его вылет перенесли с 09:30 на 10:40.
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