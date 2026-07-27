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Общество

Химическая лаборатория Автозаводской ТЭЦ успешно подтвердила компетенцию Росаккредитации

27 июля 2026 14:23 Общество
Химическая лаборатория Автозаводской ТЭЦ успешно подтвердила компетенцию Росаккредитации

Фото: пресс-служба «Эн+ Тепло Волга»

Химическая лаборатория Автозаводской ТЭЦ (входит в «Эн+ Тепло Волга») успешно прошла процедуру подтверждения компетенции Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Данный статус, подтверждаемый раз в два года, гарантирует высочайшую точность лабораторных исследований и соответствие строгим государственным стандартам.

Процедура подтверждения компетенции включала многоэтапную проверку. Аудиторы оценивали квалификацию персонала, наличие и состояние аттестованного оборудования, а также соответствие внутренних методик актуальным требованиям законодательства. Ключевым фактором успешного прохождения аудита стала масштабная подготовительная работа коллектива и оснащение лаборатории современным высокоточным оборудованием.

Химическая лаборатория оборудована современными хроматографами, которые являются инструментом для выявления скрытых дефектов и оптимизации технологических процессов. В частности, хроматографический анализ растворённых газов в масле позволяет по концентрации маркерных газов диагностировать развивающиеся дефекты трансформаторов на самой ранней стадии и предотвращать аварийные отключения. Кроме того, газовая хроматография применяется для входного контроля природного газа, что критически важно для оптимизации топочного режима и минимизации тепловых потерь.

«Современные хроматографы — это больше, чем просто приборы для лабораторного контроля, это настоящий стратегический инструмент управления надежностью, — отмечает начальник химического цеха Автозаводской ТЭЦ Ольга Щербатюк. — Они позволяют нам буквально „видеть“ скрытые процессы в оборудовании и технологических средах. Благодаря автоматизации и высоким стандартам точности, наши специалисты могут предотвращать поломки на ранней стадии и обеспечивать безопасную, экономичную и экологически ответственную работу станции».

Химический цех Автозаводской ТЭЦ играет фундаментальную роль в стабильности работы предприятия, выполняя функции «лаборатории здоровья» энергоблоков. Специалисты цеха осуществляют комплексный водно-химический контроль: от очистки и умягчения воды для паровых котлов до мониторинга сточных вод, дозирования реагентов и анализа топлива.

Точность химических анализов напрямую определяет физическую сохранность оборудования и бесперебойность генерации. Даже незначительное отклонение в составе воды приводит к образованию накипи: слой толщиной всего 1 мм снижает теплопередачу на 10−15%, ведет к колоссальному перерасходу топлива, перегреву металла и риску разрыва труб. Своевременное дозирование реагентов и автоматизированный контроль параметров защищают оборудование от разрушения, многократно продлевая срок его службы.

«Применение высокоточных аналитических приборов и подтвержденный статус аккредитованной лаборатории гарантируют, что Автозаводская ТЭЦ продолжает работать в максимально эффективном режиме, обеспечивая потребителей теплом и электроэнергией», — отметил генеральный директор станции Виктор Кориков.

Напомним, что в 2026 году Автозаводская ТЭЦ отмечает 95-летие. Это одна из первых теплоэлектростанций в стране. Сейчас АТЭЦ вырабатывает 25% тепловой энергии, потребляемой в Нижнем Новгороде. Установленная электрическая мощность — 480 МВт.

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Теги:
ТЭЦ Эн+
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