Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на Борском мосту

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Дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту вечером 27 июля, сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ехавшая из Нижнего Новгорода «Газель» столкнулась с автомобилем, задействованным в ремонте дорог. От мощного удара дорожный автомобиль сместился и наехал на 48-летнего рабочего. Потерпевший умер на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, на прошлой неделе в Нижегородской области произошло 96 ДТП. Погибли четыре человека, еще 117 пострадали.
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