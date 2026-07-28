Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на Борском мосту Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту вечером 27 июля, сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ехавшая из Нижнего Новгорода «Газель» столкнулась с автомобилем, задействованным в ремонте дорог. От мощного удара дорожный автомобиль сместился и наехал на 48-летнего рабочего. Потерпевший умер на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе в Нижегородской области произошло 96 ДТП. Погибли четыре человека, еще 117 пострадали.