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Происшествия

Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на Борском мосту

28 июля 2026 10:53 Происшествия
Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на Борском мосту

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту вечером 27 июля, сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ехавшая из Нижнего Новгорода «Газель» столкнулась с автомобилем, задействованным в ремонте дорог. От мощного удара дорожный автомобиль сместился и наехал на 48-летнего рабочего. Потерпевший умер на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе в Нижегородской области произошло 96 ДТП. Погибли четыре человека, еще 117 пострадали.

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Теги:
Борский мост ГАИ ДТП
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