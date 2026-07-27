17 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области за неделю Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Четыре человека погибли в ДТП на территории Нижегородской области за прошлую неделю. Еще 117 человек пострадали, из них 17 — дети до 16 лет.

По данным регионального управления МВД, всего с 20 по 26 июля на дорогах зафиксировано 96 происшествий. Виновниками 95% аварий стали водители. В 15 случаях не была соблюдена очередность проезда, в 10 случаях — была неправильно выбрана дистанция. На третьем месте — превышение скорости.

В полиции уточнили, что с начала 2026 года ГАИ выявила свыше 5,8 тысячи пьяных водителей, почти 700 из них управляли машиной в таком виде повторно.

Напомним, 25 июля автобус №70 врезался в остановку в Нижнем Новгороде. 57-летний водитель маршрутки скончался за рулем во время движения.