Водитель без прав получил шесть протоколов после ДТП у парка «Швейцария»

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Шесть административных протоколов составили сотрудники Госавтоинспекции на водителя, который устроил ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Напомним, авария произошла днем 24 июля. 24-летний мужчина за рулем автомобиля «Фав» без водительских прав не справился с управлением.
Сначала машина врезалась в стоящую «Мазду», после чего легковушку отбросило на трамвайные пути. Из-за этого движение трамвая №5 пришлось временно остановить.
После столкновения самосвал вынесло в сторону парка «Швейцария». Он снес часть металлического ограждения и оказался на территории парка.
В результате аварии пострадал водитель «Фав». Его госпитализировали прибывшие на место медики скорой помощи.
В отношении автомобилиста составили шесть административных протоколов по статьям КоАП РФ, связанным с отсутствием права управления транспортом, нарушением требований к эксплуатации автомобиля и другими нарушениями.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса №70 скончался за рулем. Маршрутка снесла остановку на улице Ванеева.
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