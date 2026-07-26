Водитель Lada Granta совершил массовое ДТП в Дзержинске, сбил пешехода и скрылся Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 25 июля в Дзержинске произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник которого скрылся.

Как рассказали в Госавтоинспекции, около 22:45 на дворовой территории, расположенной по адресу Водозаборная, дом 3а, неустановленный водитель, находившийся за рулём автомобиля Lada Granta, столкнулся с машиной такси Renault Logan. За рулем такси находилась 51-летняя женщина.

После столкновения водитель продолжил движение задним ходом и совершил наезд на 37-летнюю женщину. Затем автомобиль въехал в припаркованные машины: ещё один Lada Granta и два Chevrolet Niva.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция разыскивает нарушителя.

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