Новые стандарты стоимости ЖКУ утвердили в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области утвердило стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья на 2027−2029 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в 2027 году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр в месяц. В 2028 году он увеличится до 269,9 рубля, а в 2029-м — до 286,3 рубля.

Эти стандарты нужны для расчета государственных субсидий на оплату ЖКУ. Если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную для региона долю от совокупного дохода, на их основе определяется размер финансовой поддержки. Кроме того, показатели позволяют рассчитать, какой объем средств потребуется заложить в бюджете на выплату адресных субсидий.

Одновременно документ признает утратившим силу с 1 января 2027 года постановление от 18 августа 2025 года № 555. Им были утверждены стандарты на 2026−2028 годы: 231,8 рубля на 2026 год, 250,1 рубля — на 2027-й и 264,9 рубля — на 2028-й.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября изменятся правила ЖКХ.