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Общество

Нижегородцам рассказали, как изменятся правила ЖКХ с 1 сентября

29 июня 2026 11:06 Общество
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила ЖКХ с 1 сентября

Фото: Кира Мишина

С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам эксперта, Минстрой установит порядок и сроки оформления подобных актов. Ожидается, что нововведение сделает сферу ЖКХ более прозрачной для жителей.

Александр Аксененко подчеркнул, что собственники должны понимать, кто принимает выполненные работы, в какие сроки и на основании каких документов. Это позволит жильцам контролировать качество услуг и ясно видеть, за что они платят управляющей компании.

Изменения коснутся и советов многоквартирных домов. Если собственники избрали членов совета, решение необходимо оформлять протоколом с подписями, в том числе самих избранных представителей. По мнению депутата, это подтверждает их согласие работать и нести ответственность перед соседями.

С начала осени появится возможность закрепить, что председатель совета действует не единолично, а совместно с другими членами.

Ранее мы сообщали о том, что ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля.

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Теги:
Госдума ЖКХ Тарифы
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