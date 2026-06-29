Нижегородцам рассказали, как изменятся правила ЖКХ с 1 сентября Общество

Фото: Кира Мишина

С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам эксперта, Минстрой установит порядок и сроки оформления подобных актов. Ожидается, что нововведение сделает сферу ЖКХ более прозрачной для жителей.

Александр Аксененко подчеркнул, что собственники должны понимать, кто принимает выполненные работы, в какие сроки и на основании каких документов. Это позволит жильцам контролировать качество услуг и ясно видеть, за что они платят управляющей компании.

Изменения коснутся и советов многоквартирных домов. Если собственники избрали членов совета, решение необходимо оформлять протоколом с подписями, в том числе самих избранных представителей. По мнению депутата, это подтверждает их согласие работать и нести ответственность перед соседями.

С начала осени появится возможность закрепить, что председатель совета действует не единолично, а совместно с другими членами.

Ранее мы сообщали о том, что ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля.