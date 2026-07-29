Правило «чет-нечет» на нижегородских АЗС отменят на один день Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области 1 августа на один день приостановят действие правила заправки автомобилей по четным и нечетным государственным номерам. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что решение принято из-за того, что 31 июля и 1 августа — два нечетных дня подряд. Это позволит владельцам автомобилей с четными и нечетными номерами получить равные возможности для заправки.

При этом в министерстве призвали автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не приезжать на АЗС, если бак автомобиля почти полный.

Ограничения на объем отпуска топлива в бак и запрет на отпуск топлива в тару, введенные вертикально интегрированными нефтяными компаниями, сохраняются до принятия иных решений сетями АЗС.

Напомним, система заправки «чет-нечет» действует на сетевых АЗС Нижегородской области с 6 июля. Исключение составляют заправки на федеральной трассе М-12. Меру ввели для сокращения очередей и формирования необходимого запаса топлива на автозаправочных станциях.

Кстати, с 29 июля на одно заправке в Ветлуге ввели продажу топлива по QR-кодам.

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