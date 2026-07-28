Нижегородское УФАС возбудило дело против владельца АЗС Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское УФАС России возбудило дело в отношении бизнесмена, продающего топливо на автозаправочных станциях под брендом «ESCO».

Как сообщили в пресс-службе ФАС России, на этих АЗС за короткий период были изменены цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. После этого управление выдало предпринимателю предупреждение о необходимости прекратить подобные действия, однако оно исполнено не было.

Отмечается, что этот же хозяйствующий субъект осуществляет коммерческую деятельность по реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях под брендом «Газпромнефть» по франшизе.

В случае признания нарушения предпринимателю грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начинают тестировать продажу топлива по куар-коду.