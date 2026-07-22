Эксперт: очереди на нижегородских АЗС исчезли, но дефицит может вернуться Экономика

Фото: Александр Воложанин

Ситуация с топливом в Нижегородской области и других регионах России нормализовалась. Однако дефицит может вернуться, если снимут ограничения на отпуск бензина. Об этом в беседе с НИА «Нижний Новгород» заявил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер», автор телеграм-канала OilFly Дмитрий Гусев.

С начала лета регион столкнулся с топливным кризисом. На АЗС образовались длинные очереди, автомобилисты начали запасаться бензином вследствие чего возник ажиотаж. Для стабилизации ситуации власти ввели отпуск топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, а крупные сети ограничили объем отпуска и прекратили продажу бензина в канистры.

В конце прошлой недели нижегородцы заметили, что очереди на АЗС практически исчезли. По словам Дмитрия Гусева, сейчас ситуация стабилизировалась.

«Ситуация более чем нормализована. Что вчера, что сегодня спокойно можно подъехать, заправиться, очередей нет», — сказал эксперт, добавив, что крупные нефтяные компании обеспечивают автозаправочные станции достаточными объемами топлива.

По словам эксперта, постепенно приходит в норму и мелкооптовый рынок. Сейчас стоимость топлива на этом рынке опустилась примерно до 100 тысяч рублей за тонну.

При этом эксперт не считает, что стоимость бензина обязательно должна вернуться к прежней динамике. По его словам, рост цен уже повлиял на поведение автомобилистов.

«За последние недели мы заметили активный всплеск спроса на углеводородные газы — пропан, бутан и метан. Это более дешевое и экологичное топливо. Если раньше интерес к переходу на альтернативные виды топлива и битопливные двигатели был значительно ниже, то сейчас он заметно вырос», — рассказал Гусев.

По его мнению, рынок и сами потребители постепенно находят наиболее выгодные решения.

Говоря о факторах, влияющих на стоимость бензина, эксперт отметил, что значительную роль играет налоговая составляющая. Кроме того, важны стабильность поставок с нефтеперерабатывающих заводов и ситуация на мелкооптовом рынке.

«Цены на мелком опте в последнее время стали индикатором баланса спроса и предложения. И поскольку они начали значительно снижаться, почти в полтора раза, это говорит о том, что рынок находит свой баланс», — пояснил Гусев.

Вместе с тем он не исключил, что после отмены ограничений ситуация может вновь осложниться, если автомобилисты снова начнут массово закупать бензин впрок.

«Риск повторения ситуации всегда есть. Если ограничения снять, люди могут снова начать запасаться топливом. Это уже вопрос не регулирования, а поведения самих потребителей», — заключил эксперт.

Ранее Дмитрий Гусев объяснил, почему стоимость бензина на АЗС одной и той же сети может различаться.