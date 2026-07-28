В Ветлуге вводят продажу топлива по QR-кодам: что изменится с 29 июля

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С 29 июля на автозаправочной станции «Лукойл» на улице Максима Горького в Ветлуге начнет действовать новый порядок продажи топлива. Теперь водителям, оплачивающим бензин наличными или банковской картой, потребуется предварительно оформить QR-код.
Решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Его цель — сократить очереди на АЗС и пресечь случаи массовой скупки топлива для последующей перепродажи в соседних регионах.
Новые правила распространяются на АЗС «Лукойл» в Ветлуге с 29 июля. Получить топливо без QR-кода не смогут все водители, которые оплачивают заправку наличными или банковской картой.
При этом для владельцев топливных карт ЛИКАРД изменений не будет — они смогут заправляться без оформления QR-кода.
QR-код оформляется на конкретный автомобиль. После заправки он автоматически аннулируется, а получить новый для этого же автомобиля можно только через двое суток.
Двухдневный срок отсчитывается именно с момента заправки, а не с момента получения QR-кода.
Если водитель не воспользовался кодом в день оформления, он остается действительным. Проверить срок его действия можно в чат-боте «Топливо52» или отсканировав QR-код камерой телефона.
Если к моменту приезда на АЗС нужный бензин закончился, водитель сможет прямо на месте аннулировать действующий QR-код и оформить новый — уже на ту марку топлива, которая есть в наличии.
Также можно приехать в другой день, пока QR-код остается действительным.
В региональном правительстве отметили, что объем поставок топлива будут регулировать в том числе с учетом количества запросов на получение QR-кодов.
QR-код аннулируется только после фактической заправки. Если водитель не успел заправиться до полуночи или дождался своей очереди уже после смены даты, код остается действительным.
Использовать его можно как днем, так и ночью.
С 8:00 до 20:00 на АЗС будут дежурить два волонтера, ночью — один. При необходимости можно обратиться и к оператору станции.
Если у водителя кнопочный телефон, нет доступа к интернету или возникли сложности с регистрацией, помощь окажут волонтеры или сотрудники АЗС.
Они также помогут тем, кому QR-код оформил родственник, а воспользоваться им самостоятельно не получается.
При этом для регистрации в чат-боте цифровой ID не требуется.
Да. Новые правила распространяются и на автомобили из других регионов. Получить QR-код можно независимо от того, где зарегистрирована машина.
QR-код привязывается к государственному номеру автомобиля.
Во время заправки данные кода будут сверять с автомобилем, прибывшим на АЗС. Проверку сможет проводить оператор станции — по свидетельству о регистрации транспортного средства и с помощью камер видеонаблюдения.
Если кто-то по ошибке оформил QR-код на чужой государственный номер, владелец автомобиля сможет запросить новый код, аннулировав предыдущий.
Владельцам новых автомобилей, которые еще не получили государственные регистрационные знаки, необходимо обратиться к оператору АЗС и предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого сотрудник поможет оформить QR-код.
Даже если после обслуживания всех клиентов с QR-кодами топливо останется, приобрести его без оформления кода не получится.
В правительстве региона пояснили, что единый порядок вводится для всех покупателей, оплачивающих топливо наличными или банковской картой. Это необходимо для борьбы со случаями массовой скупки бензина с целью дальнейшей перепродажи.
Вопросы, связанные с заправкой топлива в переносную тару, не относятся к новой системе QR-кодов.
Власти напомнили, что на всей сети АЗС «Лукойл» действует запрет на отпуск топлива в канистры. Владельцам газонокосилок, лодочных моторов и другой техники без государственных номеров рекомендуют пользоваться альтернативными автозаправочными станциями, где такая услуга разрешена.
В пилотный период один телефонный номер можно использовать для оформления QR-кодов максимум на десять автомобилей.
В правительстве пояснили, что такой лимит установлен экспертным путем и после завершения пилотного проекта может быть пересмотрен.
Напомним, что на остальных заправках региона продолжает действовать система «чет-нечет». Подробнее о новых правилах отпуска топлива читайте здесь.
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