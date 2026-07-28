В Ветлуге вводят продажу топлива по QR-кодам: что изменится с 29 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

С 29 июля на автозаправочной станции «Лукойл» на улице Максима Горького в Ветлуге начнет действовать новый порядок продажи топлива. Теперь водителям, оплачивающим бензин наличными или банковской картой, потребуется предварительно оформить QR-код.

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Его цель — сократить очереди на АЗС и пресечь случаи массовой скупки топлива для последующей перепродажи в соседних регионах.

Когда начнут действовать ограничения

Новые правила распространяются на АЗС «Лукойл» в Ветлуге с 29 июля. Получить топливо без QR-кода не смогут все водители, которые оплачивают заправку наличными или банковской картой.

При этом для владельцев топливных карт ЛИКАРД изменений не будет — они смогут заправляться без оформления QR-кода.

Как работает QR-код

QR-код оформляется на конкретный автомобиль. После заправки он автоматически аннулируется, а получить новый для этого же автомобиля можно только через двое суток.

Двухдневный срок отсчитывается именно с момента заправки, а не с момента получения QR-кода.

Если водитель не воспользовался кодом в день оформления, он остается действительным. Проверить срок его действия можно в чат-боте «Топливо52» или отсканировав QR-код камерой телефона.

Что делать, если топлива нужной марки нет

Если к моменту приезда на АЗС нужный бензин закончился, водитель сможет прямо на месте аннулировать действующий QR-код и оформить новый — уже на ту марку топлива, которая есть в наличии.

Также можно приехать в другой день, пока QR-код остается действительным.

В региональном правительстве отметили, что объем поставок топлива будут регулировать в том числе с учетом количества запросов на получение QR-кодов.

Если приехали ночью или задержались в очереди

QR-код аннулируется только после фактической заправки. Если водитель не успел заправиться до полуночи или дождался своей очереди уже после смены даты, код остается действительным.

Использовать его можно как днем, так и ночью.

С 8:00 до 20:00 на АЗС будут дежурить два волонтера, ночью — один. При необходимости можно обратиться и к оператору станции.

Что делать тем, кто не может оформить QR-код

Если у водителя кнопочный телефон, нет доступа к интернету или возникли сложности с регистрацией, помощь окажут волонтеры или сотрудники АЗС.

Они также помогут тем, кому QR-код оформил родственник, а воспользоваться им самостоятельно не получается.

При этом для регистрации в чат-боте цифровой ID не требуется.

Нужно ли оформлять QR-код транзитному транспорту

Да. Новые правила распространяются и на автомобили из других регионов. Получить QR-код можно независимо от того, где зарегистрирована машина.

Как будут проверять автомобиль

QR-код привязывается к государственному номеру автомобиля.

Во время заправки данные кода будут сверять с автомобилем, прибывшим на АЗС. Проверку сможет проводить оператор станции — по свидетельству о регистрации транспортного средства и с помощью камер видеонаблюдения.

Если кто-то по ошибке оформил QR-код на чужой государственный номер, владелец автомобиля сможет запросить новый код, аннулировав предыдущий.

Что делать, если автомобиль еще без номеров

Владельцам новых автомобилей, которые еще не получили государственные регистрационные знаки, необходимо обратиться к оператору АЗС и предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого сотрудник поможет оформить QR-код.

Почему нельзя заправиться без QR-кода

Даже если после обслуживания всех клиентов с QR-кодами топливо останется, приобрести его без оформления кода не получится.

В правительстве региона пояснили, что единый порядок вводится для всех покупателей, оплачивающих топливо наличными или банковской картой. Это необходимо для борьбы со случаями массовой скупки бензина с целью дальнейшей перепродажи.

Заправка в канистры

Вопросы, связанные с заправкой топлива в переносную тару, не относятся к новой системе QR-кодов.

Власти напомнили, что на всей сети АЗС «Лукойл» действует запрет на отпуск топлива в канистры. Владельцам газонокосилок, лодочных моторов и другой техники без государственных номеров рекомендуют пользоваться альтернативными автозаправочными станциями, где такая услуга разрешена.

Почему установлен лимит в 10 автомобилей

В пилотный период один телефонный номер можно использовать для оформления QR-кодов максимум на десять автомобилей.

В правительстве пояснили, что такой лимит установлен экспертным путем и после завершения пилотного проекта может быть пересмотрен.

Напомним, что на остальных заправках региона продолжает действовать система «чет-нечет». Подробнее о новых правилах отпуска топлива читайте здесь.