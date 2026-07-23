Как изменились цены на бензин в Нижегородской области за неделю Экономика

Фото: Александр Воложанин

Стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98 выросла в Нижегородской области с 14 по 20 июля. При этом цены на АИ‑92 и дизельное топливо, наоборот, снизились.

Согласно данным еженедельного мониторинга Росстата, в целом рост цен замедлился.

Средняя цена бензина на автозаправках региона составила 75,55 рубля за литр. По сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась незначительно — с 75,53 до 75,55 рубля за литр. Это на 0,02 рубля, или около 0,03%.

Бензин АИ-92 за неделю подешевел на 0,75 рубля. Цена снизилась с 72,12 до 71,37 рубля за литр, примерно на 1,04%.



АИ-95, напротив, стал дороже. Его средняя стоимость выросла с 77,24 до 77,84 рубля за литр. Рост составил 0,60 рубля, или около 0,78%.



Немного прибавил в цене и бензин марки АИ-98. Литр такого топлива подорожал с 95,61 до 95,92 рубля — на 0,31 рубля, или примерно на 0,32%.



Дизельное топливо в Нижегородской области стало дешевле. За неделю его стоимость снизилась с 82,50 до 81,98 рубля за литр, то есть на 0,52 рубля или 0,63%.



Для сравнения, в среднем по Приволжскому федеральному округу литр бензина стоит 74,27 рубля. АИ-92 продается по 70,96 рубля, АИ-95 — по 76,77 рубля, АИ-98 и выше — по 98,93 рубля. Средняя цена дизельного топлива составляет 83,79 рубля за литр.

Ранее эксперт предупредил нижегородцев о риске повторения дефицита топлива при ажиотаже после отмены мер.