Основатель Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. В карточке указано: «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград».

Лицам и организациям, включенным в этот перечень, запрещено взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплаты и возмещением причиненного ущерба.

Накануне ФСБ и Следком России сообщили о возбуждении уголовных дел, фигурантом которых является Дуров. ФСБ заочно предъявила ему обвинение в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск.

По версии российских правоохранительных органов, украинские спецслужбы используют многочисленные каналы, чаты и боты в Telegram для вербовки россиян, подготовки диверсий, координации террористических актов и кибермошенничества. В связи с этим следствие считает, что Дуров причастен к содействию такой деятельности.

Кроме того, по данным российских правоохранительных органов, расследование в отношении основателя Telegram также ведется во Франции.

Ранее сообщалось, что в список террористов и экстремистов включили 26-летнюю уроженку Нижегородской области.