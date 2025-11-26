Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Последние новости рубрики Происшествия
26 ноября 2025 14:17Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
26 ноября 2025 09:27Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 17:38Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Дзержинске — видео
25 ноября 2025 15:09Экс-глава саровского отделения ФССП получила условку за фиктивную отчетность
25 ноября 2025 13:3616-летний подросток спас бабушку из горящей квартиры в Городце
25 ноября 2025 13:19Нижегородские приставы арестовали более 420 тонн пшеницы за долги
25 ноября 2025 13:09Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе
25 ноября 2025 10:23Здание склада сгорело на Ваду
Происшествия

Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов

26 ноября 2025 14:17 Происшествия
Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов

Фото: Александр Воложанин

Двое уроженцев Дзержинска включены в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список попали 17-летние Семен Антонович Лозгачев и Кирилл Сергеевич Андрюнин. Основания для внесения в реестр не указаны, но по законодательству страны причины для этого могут быть разными: от вступившего в силу обвинительного приговора по статьям, связанным с терроризмом или экстремизмом, до статуса подозреваемого или обвиняемого по такому делу. 

Также в перечень могут попасть лица, совершившие административные правонарушения, связанные с финансированием терроризма, или те, против кого вынесено постановление о приостановке деятельности экстремистской организации.

Факт включения в реестр Росфинмониторинга влечет за собой немедленную блокировку всех банковских счетов и карт. Физическим лицам разрешено пользоваться только ограниченным набором финансовых операций. Например, оплачивать налоги, штрафы и получать социальные выплаты. При этом сумма, которую можно использовать из замороженных средств, ограничена — не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Кроме того, запрещены крупные сделки, включая покупку или продажу недвижимости, автомобилей, а также выезд за границу.

Ранее сообщалось, что машинисту тепловоза из Дзержинска Дмитрию Савинову, также внесенному в перечень террористов, грозит 20 лет за госизмену, пропаганду терроризма и хранение оружия. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дзержинск Терроризм Экстремизм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных