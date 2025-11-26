Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Двое уроженцев Дзержинска включены в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список попали 17-летние Семен Антонович Лозгачев и Кирилл Сергеевич Андрюнин. Основания для внесения в реестр не указаны, но по законодательству страны причины для этого могут быть разными: от вступившего в силу обвинительного приговора по статьям, связанным с терроризмом или экстремизмом, до статуса подозреваемого или обвиняемого по такому делу.

Также в перечень могут попасть лица, совершившие административные правонарушения, связанные с финансированием терроризма, или те, против кого вынесено постановление о приостановке деятельности экстремистской организации.

Факт включения в реестр Росфинмониторинга влечет за собой немедленную блокировку всех банковских счетов и карт. Физическим лицам разрешено пользоваться только ограниченным набором финансовых операций. Например, оплачивать налоги, штрафы и получать социальные выплаты. При этом сумма, которую можно использовать из замороженных средств, ограничена — не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Кроме того, запрещены крупные сделки, включая покупку или продажу недвижимости, автомобилей, а также выезд за границу.

Ранее сообщалось, что машинисту тепловоза из Дзержинска Дмитрию Савинову, также внесенному в перечень террористов, грозит 20 лет за госизмену, пропаганду терроризма и хранение оружия.