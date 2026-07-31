Лето вернется в Нижний Новгород в первые выходные августа

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После затяжных дождей и прохладной погоды в Нижний Новгород снова придет настоящее лето. Первые выходные августа обещают быть теплыми, солнечными и без осадков. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
В субботу, 1 августа, утром ожидается около +20 градусов и облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +26 градусов, будет малооблачно. Вечером температура составит около +24 градусов, ночью — до +18. Скорость ветра достигнет 4 м/с.
В воскресенье, 2 августа, станет еще теплее. Несмотря на переменную облачность, дождей синоптики не прогнозируют.
Утром столбики термометров покажут около +23 градусов. Днем температура повысится до +28 градусов. Вечером сохранится тепло — около +26, а ночью ожидается до +21 градуса. Ветер будет слабым — 2−3 м/с.
Ранее сообщалось, что погодных аномалий на территории Нижегородской области в августе не ожидается.
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