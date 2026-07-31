Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2026 11:03
ИИ-агенты идут в цеха: какие задачи им готова поручить промышленность
31 июля 2026 10:42
Эксклюзив
Шесть нижегородских гостиниц начали заселять гостей по QR-коду
31 июля 2026 10:37
Безопасность в тупике: экспертный взгляд на проблему «детского» транспорта
31 июля 2026 10:32
Лето вернется в Нижний Новгород в первые выходные августа
31 июля 2026 10:10
Лекторы Общества «Знание» знакомят нижегородцев с культурой народов России
31 июля 2026 09:56
Путин назначил Алексея Цуканова прокурором Нижегородской области
31 июля 2026 09:40
Строительство метро на Родионова возобновят в ближайшее время
31 июля 2026 09:26
Еще один прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург
31 июля 2026 08:00
ФСИН ищет новых хозяев для двух служебных овчарок в Нижегородской области
31 июля 2026 07:00
Нижегородцам объяснили, что изменилось в правилах учёта хозпостроек на участке
Общество

Лето вернется в Нижний Новгород в первые выходные августа

31 июля 2026 10:32 Общество
Лето вернется в Нижний Новгород в первые выходные августа

Фото: Кира Мишина

После затяжных дождей и прохладной погоды в Нижний Новгород снова придет настоящее лето. Первые выходные августа обещают быть теплыми, солнечными и без осадков. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».

В субботу, 1 августа, утром ожидается около +20 градусов и облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +26 градусов, будет малооблачно. Вечером температура составит около +24 градусов, ночью — до +18. Скорость ветра достигнет 4 м/с.

В воскресенье, 2 августа, станет еще теплее. Несмотря на переменную облачность, дождей синоптики не прогнозируют.

Утром столбики термометров покажут около +23 градусов. Днем температура повысится до +28 градусов. Вечером сохранится тепло — около +26, а ночью ожидается до +21 градуса. Ветер будет слабым — 2−3 м/с.

Ранее сообщалось, что погодных аномалий на территории Нижегородской области в августе не ожидается.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лето Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
24 июля 2026 11:44
Какие астрономические события ждут нижегородцев в августе
23 июля 2026 16:55
Полеты на воздушных шарах отменили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных