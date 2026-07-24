Какие астрономические события ждут нижегородцев в августе

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Август обещает нижегородцам два ярких астрономических события, которые можно будет увидеть невооруженным глазом.
В тот день самая близкая к Солнцу планета окажется в максимальной утренней «видимости». Простыми словами: Меркурий отдалится от светила настолько, что его будет отлично видно в предрассветном небе.
Специалисты нижегородского планетария советуют выйти на улицу за пару часов до восхода солнца. Планета будет висеть достаточно высоко над горизонтом более часа.
17 июля начался поток Персеиды, который продлится до 24 августа. В ночь на 13 августа, около 05:00, настанет пик его активности. В этот час ожидается до 150 метеоров. Персеиды прилетают от границы созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи, примерно на полпути от гаммы Кассиопеи до Капеллы.
Пик активности совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не будет засвечивать небо. Самые яркие и долгие «падающие звезды» появятся перед рассветом, когда Земля поворачивается к потоку своей «ночной» стороной.
Кстати, Персеиды — это «дети» кометы Свифта-Туттля, открытой ещё в 1862 году. Каждый год в августе наша планета проходит через её пылевой хвост, и частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере, даря нам это незабываемое зрелище.
Полое солнечное затмение начнется 12 августа в море Лаптевых. Проходить оно будет через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Испанию. Полоса полной фазы лишь краешком заденет труднодоступный северо-восток Таймыра.
В Нижнем Новгороде, как и в большинстве европейской части России, Луна вообще не закроет Солнце.
Частное лунное затмение 28 августа продлится с 05:33 до 08:52 по московскому времени. В этот момент Луна полностью войдет в тень Земли.
Однако для нижегородцев это событие окажется за горизонтом: уже в 04:59 спутник зайдет, достигнув лишь полутеневой фазы.
Ранее рассказывали, что нижегородский планетарий имени Гречко запускает специальную вечернюю программу (6+).
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