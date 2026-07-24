Какие астрономические события ждут нижегородцев в августе Наука

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Август обещает нижегородцам два ярких астрономических события, которые можно будет увидеть невооруженным глазом.

2 августа — лучший день для охоты за Меркурием

В тот день самая близкая к Солнцу планета окажется в максимальной утренней «видимости». Простыми словами: Меркурий отдалится от светила настолько, что его будет отлично видно в предрассветном небе.

Специалисты нижегородского планетария советуют выйти на улицу за пару часов до восхода солнца. Планета будет висеть достаточно высоко над горизонтом более часа.

Ночь на 13 августа — главный звездопад года

17 июля начался поток Персеиды, который продлится до 24 августа. В ночь на 13 августа, около 05:00, настанет пик его активности. В этот час ожидается до 150 метеоров. Персеиды прилетают от границы созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи, примерно на полпути от гаммы Кассиопеи до Капеллы.

Пик активности совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не будет засвечивать небо. Самые яркие и долгие «падающие звезды» появятся перед рассветом, когда Земля поворачивается к потоку своей «ночной» стороной.

Кстати, Персеиды — это «дети» кометы Свифта-Туттля, открытой ещё в 1862 году. Каждый год в августе наша планета проходит через её пылевой хвост, и частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере, даря нам это незабываемое зрелище.

Затмения, которых мы не увидим

Полое солнечное затмение начнется 12 августа в море Лаптевых. Проходить оно будет через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Испанию. Полоса полной фазы лишь краешком заденет труднодоступный северо-восток Таймыра.

В Нижнем Новгороде, как и в большинстве европейской части России, Луна вообще не закроет Солнце.

Частное лунное затмение 28 августа продлится с 05:33 до 08:52 по московскому времени. В этот момент Луна полностью войдет в тень Земли.

Однако для нижегородцев это событие окажется за горизонтом: уже в 04:59 спутник зайдет, достигнув лишь полутеневой фазы.

Ранее рассказывали, что нижегородский планетарий имени Гречко запускает специальную вечернюю программу (6+).