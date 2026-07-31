Экс-супруги похитили у нижегородцев 32,7 млн рублей при строительстве домов Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при строительстве частных домов в Нижнем Новгороде. Фигурантами являются бывшие супруги 1970 и 1986 годов рождения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, с декабря 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые заключали с жителями договоры на строительство частных домов «под ключ» в деревне Килелей Богородского округа. Получив деньги, они прекращали работы, оставляя объекты на стадии фундамента или каркаса.

Потерпевшими по делу признаны семь человек. Общая сумма причиненного ущерба, по данным полиции, превысила 32,7 млн рублей.

В рамках расследования на имущество обвиняемых — земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук — наложен арест на общую сумму около 8 млн рублей. На время следствия им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) направлены в суд для рассмотрения.