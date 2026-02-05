В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Суд отправил под стражу жителя Семенова по делу о многомиллионном мошенничестве

05 февраля 2026 19:45
Суд отправил под стражу жителя Семенова по делу о многомиллионном мошенничестве

Фото: Нижегородский облсуд

Жителя Семенова отправили под стражу по обвинению в мошенничестве на 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, в период с июля 2024 года по март 2025-го Михаил К. похитил деньги у 14 потерпевших, обещая оказать строительные услуги. Уголовное дело возбуждено в ноябре 2025 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На судебном заседании фигурант просил ограничиться запретом определенных действий. Однако потерпевшие поддержали позицию следователя, настаивавшего на аресте. Суд согласился с доводами стороны обвинения и заключили под стражу до 13 апреля 2026 года включительно.

Постановление об избрании меры пресечения пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что генерального директора ООО "ПСК-Восток" будут судить за мошенничество при ремонте больницы в Сеченовском округе 

Теги:
Мошенничество Семенов Суд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных