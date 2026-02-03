Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

03 февраля 2026 13:16
Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей

В Нижнем Новгороде вынесли приговор местному жителю, который в течение нескольких лет разводил людей на деньги. Суд признал его виновным сразу по нескольким эпизодам мошенничества.

Как сообщили нижегородском СУ СКР, с 2019-го по 2024 год мужчина под различными предлогами получал от жителей региона крупные суммы денег. Он предлагал товары, которые не собирался передавать покупателям, и получал за них оплату.

Кроме того, аферист выдавал себя за сотрудника Федеральной службы охраны и обещал родственнице обвиняемого изменить меру пресечения и даже повлиять на смену судьи. За это он потребовал залог, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Также злоумышленник неоднократно обманывал военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Представляясь сотрудником ФСО, он выманивал у них денежные средства.

Общий ущерб от действий мужчины превысил 11 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных региональным управлением ФСБ.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что экс-заместителя председателя нижегородского отделения партии "Яблоко" заочно приговорили к восьми годам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Мошенничество Приговор Суд
