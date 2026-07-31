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«Нижегородский кремль» оспорил взыскание 24 млн рублей за укрепление склона

31 июля 2026 14:02 Экономика
«Нижегородский кремль» оспорил взыскание 24 млн рублей за укрепление склона

Фото: Александр Воложанин

Первый арбитражный апелляционный суд изменил решение по спору между ООО «Фрегат» и ГБУ «Нижегородский кремль» о расчете стоимости работ по укреплению склона Нижегородского кремля. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Ранее суд обязал учреждение выплатить подрядчику почти 24 млн рублей за дополнительные работы, а также начисленные пени и судебные расходы. Однако после рассмотрения жалобы «Нижегородского кремля» решение было изменено. Суд посчитал, что оплате подлежат только те работы, которые подтверждены в рамках первоначальной цены контракта.

Контракт был заключен в декабре 2022 года. ООО «Фрегат» выполняло противооползневые работы на участке склона кремля от Зачатьевской до Георгиевской башни. Работы проводились для предотвращения возможной аварийной ситуации на территории ОКН.

Стоимость контракта составляла более 117 млн рублей. В процессе выполнения работ подрядчик осуществил дополнительные мероприятия и потребовал оплатить их отдельно.

В компании пояснили, что дополнительные работы были необходимы из‑за состояния склона, и без них завершить проект было невозможно. Также подрядчик указывал, что заказчик знал о проводимых работах и не возражал против их выполнения.

Однако стоимость контракта официально не увеличивалась, а значит, оснований для выплаты всей суммы за дополнительные работы нет, заявили в «Нижегородском кремле». При этом бюджетное учреждение признало часть требований — около 2,8 млн рублей, подтвержденных экспертизой.

Апелляционный суд в итоге поддержал эту позицию. Судьи указали, что дополнительные работы по государственному контракту должны оформляться отдельным соглашением, если они приводят к увеличению стоимости договора.

По итогам рассмотрения с ГБУ «Нижегородский кремль» взыскали 2,77 млн рублей долга, 106 тысяч рублей пеней, а также расходы на экспертизу и госпошлину. Требования подрядчика в оставшейся части суд отклонил.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с подрядчика более 21 млн рублей по контрактам на создание музея ФСБ в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кремль Суд
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