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Общество

Склон Зеленского съезда укрепляют после весеннего оползня

21 июля 2026 15:19 Общество
Склон Зеленского съезда укрепляют после весеннего оползня

Фото: MAX-канал Юрия Шалабаева

На Зеленском съезде продолжаются работы по укреплению склона, где этой весной сошел грунт. О ходе работ в своем MAX-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, оползень на Зеленском съезде произошел в конце марта. На ликвидацию его последствий ушло несколько дней.

По словам градоначальника, причиной стала аномально снежная зима, из-за которой грунт оказался сильно перенасыщен влагой. Сейчас специалисты уже смонтировали и закрепляют георешетку. После этого склон усилят винтовыми сваями, чтобы защитить его от возможной эрозии.

На заключительном этапе поверхность засыплют плодородной землей и засеют газоном.

Параллельно ведутся работы на улице Пожарского, расположенной над склоном. Там изменяют конфигурацию дорожного полотна и переустраивают систему водоотведения, чтобы направить сток воды в сторону, противоположную склону.

«Все работы в графике, отставаний нет», — сообщил Шалабаев.

Ранее стало известно, почему произошел оползень в Новинках.

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Теги:
Благоустройство Оползень
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