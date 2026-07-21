Склон Зеленского съезда укрепляют после весеннего оползня Общество

Фото: MAX-канал Юрия Шалабаева

На Зеленском съезде продолжаются работы по укреплению склона, где этой весной сошел грунт. О ходе работ в своем MAX-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, оползень на Зеленском съезде произошел в конце марта. На ликвидацию его последствий ушло несколько дней.

По словам градоначальника, причиной стала аномально снежная зима, из-за которой грунт оказался сильно перенасыщен влагой. Сейчас специалисты уже смонтировали и закрепляют георешетку. После этого склон усилят винтовыми сваями, чтобы защитить его от возможной эрозии.

На заключительном этапе поверхность засыплют плодородной землей и засеют газоном.

Параллельно ведутся работы на улице Пожарского, расположенной над склоном. Там изменяют конфигурацию дорожного полотна и переустраивают систему водоотведения, чтобы направить сток воды в сторону, противоположную склону.

«Все работы в графике, отставаний нет», — сообщил Шалабаев.

Ранее стало известно, почему произошел оползень в Новинках.