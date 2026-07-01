Более 23 млн взыскали с нижегородской компании за срыв работ по музею ФСБ Экономика

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил два иска АНО «Центр 800» к ООО «Стандарт» по созданию музея системы кадровой подготовки органов госбезопасности в Нижнем Новгороде. Информация содержится в картотеке дел.

Первый спор касался контракта от 27 июня 2024 года на подготовку помещений под музей на третьем этаже здания Института ФСБ. Цена соглашения составляла 23 млн рублей, из которых подрядчику перечислили аванс — 18,4 млн рублей. Завершить работы компания должна была до декабря 2024 года. Однако, как указал истец, этого не сделала.

Для определения фактически выполненных работ АНО пришлось проводить экспертизу, которая показала, что фактически выполненные работы стоят 10,35 млн рублей. После этого заказчик направил ООО «Стандарт» уведомление о расторжении контракта.

Суд взыскал неотработанный аванс в сумме 8,05 млн рублей, а также 795,9 тысячи рублей неустойки, 480,8 тысячи рублей процентов, 151,2 тысячи рублей расходов на экспертизу и 309,4 тысячи рублей госпошлины.

Второй иск связан с договором поставки от 10 октября 2024 года на изготовление и поставку специальной экспозиционной мебели и оборудования для того же музея. Цена контракта составляла 13,95 млн рублей.

«Центр 800» перечислил аванс — 9,76 млн рублей, однако товар так и не поступил. После отказа от договора организация обратилась в суд.

В итоге суд постановил вернуть предоплату, а также взыскал 2,87 млн рублей неустойки и 265,3 тысячи рублей процентов, а также 343,7 тысячи рублей госпошлины.

Оба решения пока не вступили в законную силу.

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