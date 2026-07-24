Суд назначил экспертизу по делу о повреждении шлюза Городецкого гидроузла Общество

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области назначил судебную экспертизу по иску администрации Волжского бассейна внутренних водных путей к компании «Волжское пароходство». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Спор связан с происшествием на Городецком гидроузле 20 июня 2023 года. Барже-буксирный состав — теплоход «ОТ-2115» с баржами «ВФТ-3» и «ВФТ-11» — навалился на верхние рабочие ворота шлюза №16. В результате сооружению был причинен ущерб.

Администрация водных путей требует взыскать с судоходной компании 158,95 млн рублей убытков за повреждение ворот.

По ходатайству ответчика суд решил провести экспертизу, чтобы установить причины случившегося. Экспертам предстоит ответить на три ключевых вопроса: были ли нарушения со стороны судоводителя, допустили ли ошибки сотрудники вахты шлюза и какова степень влияния возможных нарушений каждой из сторон на произошедшее.

Дополнительные вопросы истца суд отклонил, посчитав их по сути повторением уже сформулированных. В определении отмечается, что расширение перечня могло бы затянуть процесс и увеличить стоимость исследования.

Проведение экспертизы поручено специалистам СПбОО «Экспертный морской совет». На подготовку заключения им отведено 30 рабочих дней с момента получения всех материалов. Стоимость работ составит 100 тысяч рублей — эту сумму ответчик уже внес на депозит суда.

На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено.

Напомним, на гидроузле в настоящее время продолжается реконструкция. Завершить ее планируется в декабре 2027 года.