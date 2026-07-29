У нижегородского депутата арестовали 585 коров Экономика

Фото: Александр Воложанин

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил заявление Фонда поддержки АПК Нижегородской области о принятии обеспечительных мер по делу о взыскании 33,8 млн рублей с АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод» и ООО «Племзавод „Пушкинское“», принадлежащих депутату ЗСНО Игорю Гордееву. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Суд наложил арест на находящийся в залоге у фонда скот ООО «Племзавод „Пушкинское“» — 585 голов крупного рогатого скота голштинской породы общей стоимостью 16,2 млн рублей. Арест наложен на 370 голов молодняка и 215 голов основного стада.

Вместе с тем суд отказался арестовывать денежные средства АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод», не усмотрев оснований для применения такой обеспечительной меры.

Фонд просил арестовать имущество, указав, что в отношении птицефабрики введена процедура наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы, а его требования уже включены в реестр требований кредиторов. Кроме того, в отношении племзавода недавно подано заявление о признании банкротом. По мнению заявителя, при наличии других кредиторов единственным реальным активом, за счет которого можно погасить задолженность перед фондом, остается залоговый скот.

Суд также отметил, что залог крупного рогатого скота не подлежит государственной регистрации, а идентификация животных осуществляется по биркам, что может затруднить разграничение предметов залога между разными кредиторами.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн рублей, полученных по недействительным государственным контрактам