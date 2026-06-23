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Суд обязал Роспатент пересмотреть подход после спора с ООО «Синергетик»

23 июня 2026 11:02 Экономика
Суд обязал Роспатент пересмотреть подход после спора с ООО «Синергетик»

Суд по интеллектуальным правам вынес частное определение в адрес Роспатента после спора вокруг товарного знака «Я люблю свою семью». Ведомству указали на необходимость строже соблюдать нормы закона и единую методологию при регистрации обозначений. Документ опубликован в картотеке дел.

Поводом стало дело нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик» и предпринимателя Карины Богуславской. Она заявила, что компания незаконно использует на упаковке средств для мытья посуды, стирки, уборки и мыла обозначение «я ♥ свою семью!», сходное с ее товарным знаком, и потребовала взыскать более 10,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области в апреле 2025 года полностью отказал в иске. Однако апелляция в декабре того же года заняла противоположную позицию: признала использование обозначения незаконным, запретила его применение и взыскала с «Синергетика» более 750 млн рублей компенсации, а также судебную неустойку за возможные дальнейшие нарушения.

Компания обжаловала это решение. В марте 2026 года суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляции и оставил в силе первоначальный отказ в иске.

Одновременно суд вынес частное определение в адрес Роспатента. В нем указано, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в данном случае признано злоупотреблением правом, поскольку фактически ограничивало использование распространенной фразы, которую могли применять и другие участники рынка.

В определении подчеркивалось, что именно ведомство, а не суд, должен предотвращать подобные ситуации на этапе регистрации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности обязана действовать не по усмотрению отдельного эксперта, а на основе единых правил и методологии, с учетом требований гражданского законодательства. Особое внимание суд обратил на необходимость тщательно анализировать заявляемые обозначения, в том числе с учетом положений статьи 1483 Гражданского кодекса.

Роспатент посчитал формулировки слишком общими и обратился в суд с заявлением о разъяснении. Ведомство настаивало, что из частного определения должно прямо следовать, какие конкретно нарушения допущены и что нужно сделать для их устранения. 15 апреля 2026 года суд отказал в этом требовании, указав, что документ изложен ясно и не содержит неясностей, которые мешали бы его исполнению.

После этого Роспатент подал жалобу, однако она также осталась без удовлетворения. Суд отметил, что доводы ведомства фактически направлены на пересмотр самого частного определения, законность которого уже была проверена и подтверждена ранее.

В итоге определение об отказе в разъяснении оставлено без изменения, а жалоба Роспатента — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали за продажу товаров с изображением Чебурашки на маркетплейсе.

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Теги:
Предприниматели Суд
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