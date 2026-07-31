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Экономика

Животноводческий комплекс на 625 коров построили в Шарангском округе

31 июля 2026 18:15 Экономика
Животноводческий комплекс на 625 коров построили в Шарангском округе

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В селе Большое Устинское Шарангского округа построили новый животноводческий комплекс на 625 коров. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Проект реализован при поддержке государства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На строительство направили более 379 млн рублей. Из них 87,5 млн рублей — это субсидия из областного бюджета.

Новый комплекс построило ООО «Новый век». Он сможет производить до 7 тысяч тонн молока в год. Создано 20 рабочих мест. Это уже второй объект компании в этом году — ранее открыли телятник на 232 головы.

На ферме установлено современное оборудование для мониторинга состояния животных и контроля качества молока. Средний надой составляет около 30 литров на корову в сутки — это лучший показатель в округе. Молоко поставляют на перерабатывающие предприятия в Павлове и Шахунье.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков:

«За пять лет в эксплуатацию введено 95 новых и реконструированных объектов на более чем 33 тысячи скотомест. Это свидетельствует о высокой эффективности применяемых мер господдержки и инвестиционной привлекательности отрасли».

В настоящее время регион обеспечивает себя молоком на 85,5% и занимает 11-е место в России по объему производства молока в сельхозорганизациях.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов сообщил, что работа по увеличению объёмов производства продолжается. В Городецком округе готовится к запуску роботизированная ферма на 402 головы, в Богородском строится комплекс на 808 голов, а в Бутурлинском округе запланирован проект на 1200 голов.

Поддержка сельского хозяйства продолжается в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: предприятия получают субсидии на производство молока, покупку техники и оборудования, а также льготные кредиты.

Ранее сообщалось, что производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5%. Индекс физического объема производства пищевых продуктов в регионе с января по май 2026 года составил 105,5%, по производству напитков — 104,4%.

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Теги:
Животноводство Нацпроект Шарангский район
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