Новые сорта пшеницы представили в Нижегородской области Общество

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В Городецком округе на опытных полях колхоза имени Куйбышева прошел праздник первого снопа, который традиционно символизирует начало уборочной кампании. Во время мероприятия серпом срезали первые колосья новых для Нижегородской области сортов озимой пшеницы «Ермоловка» и «Болдинская».

Как сообщил глава регионального минсельхоза Николай Денисов, к уборке уже приступили аграрии 25 муниципалитетов. На сегодняшний день убрано около тысячи гектаров, намолочено 30 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность составляет 34,5 центнера с гектара. По его словам, первые результаты позволяют рассчитывать, что урожай этого года не уступит прошлогоднему, несмотря на непростые погодные условия.

Праздник начался с молебна, который провел епископ Городецкий и Ветлужский Парамон. После этого участники церемонии срезали первые колосья, а затем на поля вышли комбайны.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что традицию праздника первого снопа в колхозе имени Куйбышева возродили почти 40 лет назад по инициативе руководителя хозяйства Евгения Кочетова. По его словам, за это время небольшое сельское мероприятие стало одним из заметных событий аграрного календаря региона.

На опытных полях хозяйства также представили новые сорта озимой пшеницы «Ермоловка» и «Болдинская», разработанные компанией «Щёлково Агрохим». Гендиректор компании, академик РАН Салис Каракотов сообщил, что сорта проходят испытания в том числе в Нижегородской области. Ожидается, что их урожайность превысит среднероссийский показатель по озимой пшенице и составит более 45−48 центнеров с гектара.

Ранее сообщалось, что в 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы.