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Общество

Птицеводческий комплекс построили за 2,9 млрд рублей в Нижегородской области

22 июля 2026 15:47 Общество
Птицеводческий комплекс построили за 2,9 млрд рублей в Нижегородской области

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В селе Михеевка Ардатовского муниципального округа завершилось строительство нового комплекса по производству столового яйца. Объем инвестиций в проект составил 2,9 млрд рублей. После выхода предприятия на проектную мощность Нижегородская область сможет дополнительно получать до 295 млн штук куриного яйца ежегодно.

Проект реализован агрохолдингом «Русское поле» при поддержке региона. Развитие инвестиционной активности с 2025 года входит в число приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Замглавы региона Егор Поляков отметил, что развитие производства яиц остается одним из ключевых направлений для АПК региона. По его словам, уровень самообеспеченности области этой продукцией составляет 137%, что создает возможности для расширения поставок за пределы региона.

«За первое полугодие 2026 года рост объема производства яиц составил 9%. Это результат слаженной работы наших птицефабрик и системной поддержки отрасли — и мы намерены и дальше развивать это направление», — подчеркнул Егор Поляков.

Глава регионального минсельхоза Николай Денисов сообщил, что в регионе пять предприятий занимаются производством куриного яйца, еще одно специализируется на выращивании бройлеров.

Агрохолдинг «Русское поле» продолжает реализацию инвестпрограммы по развитию птицеводства. В 2024 году компания заключила соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации проектов на общую сумму более 13 млрд рублей. В 2025 году был открыт первый за последние 50 лет в регионе комплекс формата «гринфилд» по производству мяса бройлера «Верхополье», а в 2026 году запущена площадка «Михеевка». При реализации последнего проекта часть процентов по кредитам была компенсирована за счет средств регионального бюджета.

Новый комплекс занимает почти 50 тысяч кв. метров. На территории расположены пять цехов для содержания несушек вместимостью по 200 тысяч голов каждый, а также два цеха для ремонтного молодняка по 100 тысяч голов каждый. В рамках проекта с нуля была создана необходимая инфраструктура по концепции «гринфилд». Предприятие обеспечило создание 150 рабочих мест.

За пять лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в четыре раза увеличила общие производственные показатели благодаря трем современным площадкам содержания птицы. Общий объем инвестиций в проекты этого направления составил около 4 млрд рублей, а суммарные вложения во все проекты в сфере АПК региона достигли 15,8 млрд рублей.

В 2026 году объем инвестиций в агропромышленный комплекс Нижегородской области планируется увеличить еще на 6 млрд рублей, в том числе за счет строительства нового комплекса по производству мяса бройлера Павловской птицефабрики.

Председатель комитета Заксобрания по АПК Игорь Тюрин заявил, что запуск площадки в Михеевке укрепит продовольственный потенциал региона.

По его словам, для Ардатовского округа, где агропромышленный комплекс является одним из ключевых направлений экономики, новое производство станет фактором развития сельских территорий, создания рабочих мест и социальной инфраструктуры.

«Уверен, что выход на проектную мощность позволит не только обеспечить жителей области необходимой продукцией, но и задаст высокую планку для дальнейшего развития всего птицеводческого направления в регионе», — подчеркнул Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг «Русское поле» инвестирует более 13 млрд рублей в развитие нижегородского птицеводства до 2027 года.

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Теги:
Минсельхоз Птицы Сельское хозяйство
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