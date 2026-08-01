Отряд резервистов «БАРС-НН» усилили 45 новыми автомобилями Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Резервистам подразделения «БАРС-НН» передали ключи от 45 новых автомобилей. Церемония прошла 31 июля с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, зампреда правительства региона Владимира Тужилина, командира подразделения, представителей органов власти и личного состава. Об этом рассказали в региональном министерстве защиты объектов.

В частности, переданы пять автомобилей ГАЗ-3308 «Садко», четыре пассажирские «ГАЗели», 17 автомобилей «Соболь Фермер» ГАЗ-2310, 17 автомобилей «Соболь» ГАЗ-2752, а также два пикапа. Машины предназначены для обеспечения безопасности Нижегородской области, повышения мобильности подразделений, перевозки личного состава и материально-технического обеспечения. Их будут использовать при охране объектов промышленности, энергетики и другой критически важной инфраструктуры.

Глеб Никитин отметил, что «БАРС-НН» подтвердил свою эффективность. Резервисты ежедневно участвуют в обеспечении безопасности нижегородцев защите объектов критической инфраструктуры и воздушного пространства области. Губернатор подчеркнул, что передача новой техники укрепит материально-техническую базу подразделения и повысит его мобильность.

«Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для развития „БАРС-НН“ и поддержки наших резервистов», — заявил Глеб Никитин.

Напомним, служба в резерве «БАРС-НН» проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку на СВО.

Набор осуществляется на добровольной основе через военкоматы муниципалитетов путем заключения контракта с Минобороны РФ. Резервисты обеспечиваются денежным содержанием, экипировкой и обмундированием. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и зарплата, предусмотрены страхование жизни и здоровья, медпомощь и бесплатное питание. За каждый сбитый дрон резервистам выплачивают по 100 тысяч рублей.

Кроме того, для участников «БАРС-НН» и их семей по решению губернатора действуют дополнительные меры поддержки.