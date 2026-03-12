Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Гордума Нижнего Новгорода рассмотрит инициативу о бесплатном питании для детей бойцов "БАРС-НН". Вопрос включен в повестку дня заседания, намеченного на 25 марта.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, основанием для расширения списка льготников стали нормы федерального законодательства, а также указ губернатора Нижегородской области от 15 января 2026 года, которым органам местного самоуправления рекомендовано предусмотреть меры поддержки для граждан, находящихся в резерве "Барс-НН", и членов их семей, включая организацию бесплатного горячего питания для их детей в школах.

В связи с этим предлагается внести таких учащихся в список льготных категорий.

По предварительным расчетам, дополнительные расходы в 2026 году составят около 92,5 тысячи рублей. Финансирование планируется осуществить в пределах действующих бюджетных ассигнований на сферу образования.

Напомним, резерв "БАРС-НН" начали формировать осенью 2025 года. Его задачей является охрана стратегически важных объектов региона. Служба проходит только в пределах Нижегородской области и не связана с участием в специальной военной операции.