Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах

Фото:
Гордума Нижнего Новгорода рассмотрит инициативу о бесплатном питании для детей бойцов "БАРС-НН". Вопрос включен в повестку дня заседания, намеченного на 25 марта.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, основанием для расширения списка льготников стали нормы федерального законодательства, а также указ губернатора Нижегородской области от 15 января 2026 года, которым органам местного самоуправления рекомендовано предусмотреть меры поддержки для граждан, находящихся в резерве "Барс-НН", и членов их семей, включая организацию бесплатного горячего питания для их детей в школах.
В связи с этим предлагается внести таких учащихся в список льготных категорий.
По предварительным расчетам, дополнительные расходы в 2026 году составят около 92,5 тысячи рублей. Финансирование планируется осуществить в пределах действующих бюджетных ассигнований на сферу образования.
Напомним, резерв "БАРС-НН" начали формировать осенью 2025 года. Его задачей является охрана стратегически важных объектов региона. Служба проходит только в пределах Нижегородской области и не связана с участием в специальной военной операции.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+