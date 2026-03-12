Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 14:13
Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах
12 марта 2026 13:59
Конструкции поврежденного отстойника разобрали на Нижегородской станции аэрации
12 марта 2026 12:55
Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда
12 марта 2026 12:38
Эксклюзив
Завершается строительство перехода между корпусами канавинской школы №168
12 марта 2026 11:27
Умные часы и ноутбуки: как нижегородцы готовились к праздникам
12 марта 2026 11:26
Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
Общество

Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах

12 марта 2026 14:13 Общество
Детей бойцов БАРС-НН предложили кормить бесплатно в школах

Фото: Дмитрий Музыка

Гордума Нижнего Новгорода рассмотрит инициативу о бесплатном питании для детей бойцов "БАРС-НН". Вопрос включен в повестку дня заседания, намеченного на 25 марта. 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, основанием для расширения списка льготников стали нормы федерального законодательства, а также указ губернатора Нижегородской области от 15 января 2026 года, которым органам местного самоуправления рекомендовано предусмотреть меры поддержки для граждан, находящихся в резерве "Барс-НН", и членов их семей, включая организацию бесплатного горячего питания для их детей в школах.

В связи с этим предлагается внести таких учащихся в список льготных категорий. 

По предварительным расчетам, дополнительные расходы в 2026 году составят около 92,5 тысячи рублей. Финансирование планируется осуществить в пределах действующих бюджетных ассигнований на сферу образования.

Напомним, резерв "БАРС-НН" начали формировать осенью 2025 года. Его задачей является охрана стратегически важных объектов региона. Служба проходит только в пределах Нижегородской области и не связана с участием в специальной военной операции.

Теги:
БАРС-НН Питание школьники
19 февраля 2026 14:53
Резервист "БАРС-НН": "Моя цель – защитить семью, Нижегородскую область и в целом быть полезным стране"
15 января 2026 11:43
Резервисты "БАРС-НН" начали оборонять еще несколько промпредприятий
