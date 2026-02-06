Резервистам "БАРС-НН" присвоили очередные воинские звания и вручили почетные награды Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Торжественная церемония чествования резервистов подразделения мобилизационного резерва «БАРС-НН», успешно завершивших боевое дежурство на критически важных объектах региона, состоялась в Дзержинске.

За высокие показатели в боевой подготовке и выполнение задач по обороне критически важных предприятий шестерым резервистам вручены почетные грамоты губернатора Нижегородской области. Четверо рядовых и сержантов подразделения отмечены грамотами Генштаба ВС РФ, еще трое защитников получили благодарственные письма военного комиссариата Нижегородской области за проявленное мужество на дежурстве.

Награды и памятные подарки резервистам вручили представители Генштаба ВС РФ, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, глава Дзержинска Михаил Клинков.

«Решение наших бойцов быть в резерве – это проявление настоящего патриотизма и понимание текущей ситуации. Мы, как и наши братья на передовой спецоперации, тоже выполняем важную задачу. На боевых дежурствах наши защитники не дают ни малейшего шанса противнику нанести урон экономике и вносят свой вклад в защиту промышленных объектов региона. Спасибо за ратный труд!» - поблагодарил Сергей Агафонов.

На церемонии семерым добровольцам мобилизационного резерва присвоено очередное воинское звание – младший сержант.

«Большую часть времени приходилось выполнять задачи в сложных метеоусловиях и ночное время. Но личный состав достойно справился, наши ребята настроены на победу. От лица всей группы хочу выразить благодарность администрации города и жителям за оказанное доверие и возложенные надежды. Мы приложим все силы, чтобы защищать город, жителей и объекты от беспилотных летательных аппаратов и в дальнейшем», - резюмировал командир группы «БАРС-НН» с позывным «Иртыш».

Весь личный состав подразделения также получил благодарственные письма и памятные подарки от администрации Дзержинска. Как отметил глава города, благодаря работе подготовленных бойцов мобилизационного резерва удалось создать надежный щит для защиты промышленных предприятий города.

«Сегодня вручили награды, и – главное - передали благодарности от жителей города, от промышленников и тех предприятий, которые находятся под надежной защитой сформированных групп «БАРС-НН». В числе резервистов - жители Дзержинска и других городов Нижегородской области, которые обучились и сплотились для достижения общей цели. И сегодня они – наша гордость!» - отметил глава Дзержинска Михаил Клинков.

Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области. Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, Указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Указанные меры поддержки предоставляются в муниципальных и государственных учреждениях образования региона.

Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год. Для оформления указанных мер поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.