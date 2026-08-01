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Общество

Трихолог Варенова рассказала, как часто нужно мыть голову летом

01 августа 2026 11:23 Общество
Трихолог Варенова рассказала, как часто нужно мыть голову летом

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трихолог Татьяна Варенова рассказала каналу «Бокал прессека», как часто нужно мыть голову летом и может ли дождевая вода стать причиной выпадения волос.

По словам специалиста, универсальной рекомендации по частоте мытья головы не существует. Все зависит от типа кожи головы и образа жизни человека. Так, ежедневные тренировки, работа в головном уборе или частое использование средств для укладки могут требовать более частого очищения волос.

Как отметила врач, ежедневное мытье головы само по себе не вредит волосам, если использовать шампунь, подходящий для типа кожи головы.

Трихолог также прокомментировала опасения, связанные с дождевой водой. Она пояснила, что городские осадки действительно могут содержать пыль и выхлопные газы, однако, если бы дождь был действительно токсичным, это сказалось бы не только на состоянии волос.

По словам Татьяны Вареновой, выпадение волос после дождя чаще всего связано с естественными процессами. Это может означать завершение фазы активного роста волос и их переход в фазу естественного выпадения.

Ранее эксперт предупредила нижегородцев о прическах, которые вредят волосам.

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Теги:
Лето Медицина и здоровье
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