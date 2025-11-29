Трихолог рассказала нижегородцам, как правильно сушить волосы феном зимой Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Горячий воздух фена может серьезно навредить волосам в холодное время года, особенно при частом использовании на максимальной температуре. Однако при правильном подходе фен может принести больше пользы, чем вреда. Об этом в беседе с главным редактором издания "Стационар-пресс" Алексеем Никоновым рассказала нижегородский трихолог Татьяна Варенова.

По словам специалиста, сильный нагрев пересушивает волос, делает его ломким и ослабленным. Однако при правильном подходе фен способен даже защитить волосы от негативного воздействия окружающей среды.

"Советую выбирать средний режим и держать фен не ближе 15 сантиметров от волос — так вы сушите мягко, без перегрева. Сушка будет чуть дольше, но здоровье волос сохраните", — отметила Варенова.

Перед сушкой зимой врач рекомендует использовать защитные маски, бальзамы и кондиционеры. А несмываемую термозащиту перед феном трихолог называет обязательной — она помогает сохранить структуру волос.

Она добавила, что несмотря на распространенное мнение, естественная сушка в отопительный сезон может быть вреднее. При высокой температуре и сухом воздухе в помещениях волосы теряют влагу и пересыхают. Также Варенова советует ограничить использование плоек и утюжков зимой — высокая температура в этот период особенно травмирует волосы.

