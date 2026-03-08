Трихолог рассказала нижегородцам о причинах весеннего выпадения волос

Фото:
Весной некоторые нижегородцы замечают, что волосы начинают выпадать активнее. По словам трихолога Татьяны Варёновой, такое явление может быть связано с погодными изменениями.
"Сезонное выпадение волос – это рудимент от наших предков по эволюции, он связан со сменой подшёрстка. С таким выпадением встречаются далеко не все люди", — приводит слова врача Telegram-канал "Бокал прессека".
Врач отметила, что у здоровых людей этот процесс обычно проходит практически незаметно. Количество выпадающих волос может увеличиваться незначительно — разница иногда составляет лишь несколько десятков волос в день. Лечения в таких случаях, как правило, не требуется, и ситуация нормализуется самостоятельно.
Трихолог подчеркнула, что важно отличать естественные сезонные изменения от патологического выпадения волос, которое требует диагностики и терапии.
Также специалист добавила, что при склонности к усиленному выпадению можно заранее обсудить с врачом возможные меры профилактики.
Существуют препараты, способные снизить потерю волос и поддержать их густоту, однако применять их следует только по рекомендации специалиста.
