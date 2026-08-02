Велосипедист пострадал после столкновения с роботом-курьером в Нижнем Новгороде

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ДТП с участием робота-доставщика и велосипедиста произошло на улице Бориса Панина в Нижнем Новгороде.
По словам очевидцев, в результате столкновения мужчина получил сотрясение мозга и рассечение головы. Его госпитализировали.
При каких обстоятельствах случилась авария, пока неизвестно.
Напомним, роботы-доставщики начали работать в Нижнем Новгороде в мае 2026 года. Ранее юрист объяснил, кто несет ответственность за ДТП с таким курьером.
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