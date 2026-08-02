Велосипедист пострадал после столкновения с роботом-курьером в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Max-канал "Мой Нижний Новгород"

ДТП с участием робота-доставщика и велосипедиста произошло на улице Бориса Панина в Нижнем Новгороде.

По словам очевидцев, в результате столкновения мужчина получил сотрясение мозга и рассечение головы. Его госпитализировали.

При каких обстоятельствах случилась авария, пока неизвестно.

Напомним, роботы-доставщики начали работать в Нижнем Новгороде в мае 2026 года. Ранее юрист объяснил, кто несет ответственность за ДТП с таким курьером.