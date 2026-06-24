Центр развития промышленной робототехники открылся в Нижнем Новгороде Наука

Фото: Максим Герасимов

23 июня в Нижнем Новгороде на базе НГТУ имени Р.Е. Алексеева состоялось торжественное открытие Нижегородского центра развития промышленной робототехники. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, в центре можно ознакомиться как с мировыми, так и с отечественными робототехническими решениями, ориентированными на российских производителей. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия для выявления участков, где внедрение роботизированных ячеек позволит повысить производительность труда.

Безусловно, это принесет экономический эффект, поэтому мы уверены, что услуги технологического консалтинга и аудита со стороны Центра робототехники будут востребованы промышленностью. Коллеги уже озвучили план — ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит, — заявил глава региона.

Аудит производственных процессов и подбор решений для повышения эффективности предприятий организуют совместно с экспертами Регионального центра компетенций при поддержке областного Минпрома.

Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, на базе центра развернуты лаборатории с отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам, которые планируется использовать для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций.

В прошлом году НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал победителем конкурсного отбора на создание центра развития промышленной робототехники и получил грантовую поддержку в размере 295 миллионов рублей. Подготовка заявки велась при участии Минпрома Нижегородской области и Нижегородского научно-образовательного центра, который обеспечил взаимодействие университета с промышленными заказчиками.

Генеральным партнером проекта выступил ГАЗ, софинансировавший реализацию программы деятельности центра. Ключевым направлением сотрудничества станет автоматизация производственных и логистических процессов с применением отечественных робототехнических комплексов.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородская область первой в РФ узаконила производственные парки.