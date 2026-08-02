ФК «Нижний Новгород» продолжил победную серию в Первой лиге Спорт

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Футбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил ярославский «Шинник» со счетом 3:1 и продолжил победную серию на старте сезона Лиги PARI.

Счет был открыт уже на 9-й минуте — отличился Глеб Шильников.

После перерыва хозяева продолжили атаковать. На 58-й минуте забил Артем Соколов. Еще через восемь минут, на 66-й, Николай Калинский отправил третий мяч в ворота.

По итогам четырех туров «Нижний Новгород» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице лиги.

Следующий матч команда проведет 8 августа против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча (12+) состоится на «Совкомбанк Арене».

Ранее сообщалось, что вратарь Евгений Латышонок стал игроком «Нижнего Новгорода».