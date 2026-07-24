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Спорт

Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»

24 июля 2026 12:32 Спорт
Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»

Фото: ФК «Нижний Новгород»

20-летний нападающий Иван Бобер стал игроком «Нижнего Новгорода». Клуб достиг соглашения с «Крыльями Советов» о переходе прав на футболиста. Стороны подписали контракт сроком на три года.

Бобер является воспитанником самарского футбола. Он прошел подготовку в академиях «Крыльев Советов» и «Чертаново».

С 2021 года футболист вызывается в юношеские сборные России разных возрастов. В 20 матчах за национальную команду он забил 11 голов.

В 2023 году форвард заключил профессиональное соглашение с самарским клубом, после чего дебютировал в Российской Премьер-лиге и Кубке России.

Минувший сезон Иван начал в составе «Крыльев Советов», проведя один матч в РПЛ. После этого он отправился в аренду в нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в Первой лиге.

В составе «Нефтехимика» нападающий сыграл 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Еще четыре встречи он провел в Кубке.

Ранее сообщалось, что полузащитник Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале».

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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