Миллионы на поле: сколько стоят футболисты ФК «Нижний Новгород» Спорт

Фото: ФК "Нижний Новгород"

ФК «Нижний Новгород» уверенно начал новый сезон в Первой лиге, одержав три победы в трех стартовых турах и возглавив турнирную таблицу.

Еще несколько месяцев назад ситуация выглядела совсем иначе: прошлый сезон стал для клуба одним из самых тяжелых за последнее время. По ходу чемпионата сменилось руководство, команда регулярно теряла очки, зимой ушел лидер атаки Хуан Боселли, а за три тура до финиша произошла отставка главного тренера, после чего нижегородцы вылетели из Премьер-лиги.

Летом клуб пережил масштабную перестройку, изменения коснулись и имиджа: клубу вернули историческое название «Нижний Новгород», отказавшись от букмекерского нейминга. Финансовая модель также претерпела изменения: прекратилось бюджетное финансирование, а ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов.

Если в элите нижегородцы обладали одним из самых скромных бюджетов, то теперь в Первой лиге они входят в число самых дорогих клубов, сопоставимых по стоимости состава с вылетевшим из РПЛ «Сочи», чья стоимость оценивается в 16,7 млн евро (около 1,48 млрд рублей).

На сегодняшний день заявка клуба насчитывает 29 футболистов при среднем возрасте команды 25,5 года и доле легионеров около 21%.

Самым дорогим футболистом остается 28-летний словенский центральный защитник Свен Карич, оцениваемый в 1,2 млн евро (около 106,6 млн рублей), который в прошлом сезоне провел за клуб 33 матча во всех турнирах.

Эту же стоимость имеет 19-летний атакующий полузащитник Андрей Ивлев, перешедший летом 2025 года из воронежского «Факела», проведший в минувшем сезоне 25 матчей и закрепившийся в статусе одного из главных талантов команды.

Следом за ними идет группа игроков стоимостью 900 тысяч евро (около 80 млн рублей), куда входят опытный центральный защитник Виктор Александров, отыгравший в сезоне 2025/2026 19 матчей в РПЛ и 6 в Кубке России, и игрок сборной Панамы Эдгардо Фаринья, который после перехода летом 2025 года быстро адаптировался к российскому футболу и стал игроком основной ротации.

В 800 тысяч евро (около 71,1 млн рублей) оцениваются сразу четыре игрока. Это перешедший из московского «Динамо» Вячеслав Грулев, забивший три мяча в 21 матче прошлого сезона РПЛ, свободный агент Роман Евгеньев, пришедший из «Крыльев Советов», старожил команды Никита Каккоев (17 матчей и голевая передача в чемпионате), а также словенский полузащитник Лука Веснер-Тичич, записавший на свой счет два гола и результативную передачу в 26 встречах.

По 750 тысяч евро (около 66,6 млн рублей) стоят скандальный голкипер Никита Медведев, который в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, шесть из них — «на ноль», и защитник Юрий Коледин, присоединившийся к команде осенью 2025 года.

В 700 тысяч евро (около 62,2 млн рублей) оцениваются нападающий Владислав Сарвели, перешедший летом 2026 года из «Локомотива», белорусский защитник Вадим Пигас, сыгравший 16 матчей в прошлом сезоне, капитан команды Мамаду Майга, а также 18-летний воспитанник «Локомотива» Глеб Пополитов, пополнивший состав этим летом.

По 600 тысяч евро (около 53,3 млн рублей) стоят новичок Артем Тимофеев, защитник Александр Эктов, пропустивший прошлый сезон из-за тяжелой травмы колена, и 20-летний Иван Бобер, недавно подписавший долгосрочный контракт с клубом.

В 500 тысяч евро (около 44,4 млн рублей) оцениваются уругвайский нападающий Адриан Бальбоа, который после зимнего перехода забил три мяча в 12 матчах РПЛ, защитник Ян Гудков, присоединившийся к команде этим летом, и полузащитник Никита Ермаков, сыгравший 22 официальных матча в прошлом сезоне.

В диапазоне от 450 до 250 тысяч евро (примерно от 40 до 22,2 млн рублей) находятся голкипер Ислам Имамов, полузащитник Николай Калинский, полузащитник Артем Соколов, вингер Тимофей Комиссаров, а также защитник Глеб Шильников и полузащитники Валерий Царукян и Артем Сидоренко.

Самая низкая рыночная стоимость у полузащитника Ивана Сутугина и центрального нападающего Станислава Лапинского — 100 (около 8,9 млн рублей) и 50 (около 4,4 млн рублей) тысяч евро соответственно.

Ранее бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» вернуться в РПЛ.